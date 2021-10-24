Астрологи рассказали, когда разным знакам зодиака искать любовь

Кто-то в октябре встретит свою любовь, другим лучше бы отложить любовные дела на потом. Фото: pixabay

Кто-то в октябре встретит свою любовь, другим лучше бы отложить любовные дела на потом. Фото: pixabay

Если довериться звездам, то вполне возможно, что вам совсем скоро встретится любовь всей жизни.

Астрологи убеждены, что разные знака зодиака лучше всего готовы ко встрече со своей второй половинкой в определенный месяц. Если вы вдруг одиноки или чувствуете, что нынешние отношения перестали вас радовать, то не спешите расстраиваться! Вдруг звезды подготовили для вас приятную встречу в ближайшем будущем?

Овен

Идеальное время для встречи со второй половинкой – это январь. Вполне возможно, что вам сначала покажется, будто вы встретили близкого друга, но если будете настойчивей, то получите шанс на длительные и крепкие отношения.

Телец

Самое время для поиска любви – октябрь. Есть шанс встретить человека, который будет очень на вас похож. С таким партнером вам будет легко идти по жизни, ведь между вами столько общего!

Близнецы

Близнецы встретят любовь в марте. Благодаря этому чувству вы забудете о всех тревогах и сможете наконец почувствовать покой. Но звезды предупреждают: после затишья вас могут ждать эмоциональные качели.

Рак

Романтическое настроение появится в декабре. Раки не захотят скандалить, им захочется любви и ласки. Вы с большой вероятностью встретите кого-то, кто все это вам даст.

Лев

Львы встретят любовь в мае – вы полюбите этого человека всем сердцам, а он, в свою очередь, подарит много приятных моментов, гармонию и спокойствие. Осталось лишь научиться справляться с ревностью.

Дева

Отличное время для романтического знакомства – ноябрь. Звезды полагают, что за сердце Девы будут бороться сразу несколько человек. Новая любовь не даст вам заскучать, подарит размеренность и мудрость.

Весы

Для Весов лучшее время для поиска любви – июль. Вот только для начала нужно выбраться из дома и познакомиться с кем-то наконец. Новые отношения обещают быть романтичными и приятными.

Скорпион

Крепкие и надежные отношения Скорпионов ждут в сентябре. Новый избранник будет верен вам и отнесется к происходящему ответственно.

Стрелец

Стрельцы могут встретить любовь в июне. Это будет человек, который всегда готов к приключениям. Вы будете немного разными, но эта непохожесть сблизит вас еще сильнее.

Козерог

Козероги обожают людей с хорошим чувством юмора, и им повезет в феврале. Веселый партнер не только станет причиной для улыбок, но и покажет вам абсолютно другой мир.

Водолей

Водолеям может повезти в августе. Партнер будет темпераментным, отношения – довольно бурными. Чтобы не было постоянных конфликтов, стоит научиться уступать хотя бы иногда.

Рыбы

Любовь с Рыбами случится в апреле, но ради этого вам стоит переступить через стеснение – в противном случае ничего не выйдет.

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