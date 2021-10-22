На подъезде к Выборгу со стороны Торфяновки перекрыли движение из-за наводнения

На подъезде к Выборгу со стороны Торфяновки перекрыли движение из-за наводнения. Фото: группа "Вконтакте"/"Интересные события в Выборге"

На подъезде к Выборгу со стороны Торфяновки перекрыли движение из-за наводнения. Фото: группа "Вконтакте"/"Интересные события в Выборге"

Сегодня, 22 октября, в 11:30 перекрыли движение транспорта и пешеходов к Выборгу со стороны поселка Торфяновка. Петербург и Ленобласть продолжают топить дожди и вышедшая из берегов рек вода. Об этом информирует пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На подъезде к Выборгу частично затоплена дорога. Водителям рекомендуется объехать проблемный участок по маршруту «Выборг – Калининское шоссе – трасса А-181 «Скандинавия»». Фотографиями большого количества воды на дорогах делятся пользователи социальных сетей.

На настоящий момент затопленный участок дороги обслуживают сотрудники подрядной организации. Они продолжают устранять последствия затопления.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге и Ленобласти из-за сильных порывов ветра для посетителей закроют Гатчинский парк, парк «Монрепо» в Выборге и парк «Сильвия». Рекомендуют воздержатся от посещения Приоратского парка.