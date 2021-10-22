Парки в Петербурге и Ленобласти закрывают из-за грядущего шторма

Парки в Петербурге и Ленобласти закрывают из-за грядущего шторма
Парки Северной столицы и Ленобласти закрыты для посещений из-за неблагоприятных погодных условий. Фото:Baltphoto/ Владислав Галушко

МЧС региона предупреждает из-за сильного ветра волны в Финском заливе могут достигать высоты трех метров. Об этом информирует «47 News».

Из-за сильных порывов ветра в Петербурге и Ленинградской области для посетителей закроют Гатчинский парк, парк «Монрепо» в Выборге и парк «Сильвия». Рекомендуют воздержатся от посещения Приоратского парка, сообщает «78.ru».

В региональном МЧС прогнозируют ухудшение погоды: ливень, усиление ветра на западе и юго-западе Ленобласти с 2:00-5:00 утра 22 октября. Сильные порывы западного ветра до 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах до 24 метров в секунду, начиная с 6:09 часов. Ливневые дожди пройду по северным районам области.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, в пресс-службе областного правительства сообщили, в Ленинградской области будет усилена работа экстренных служб. В ликвидации последствий непогоды примут участие около 4,1 тысячи человек и 1,4 тысячи единиц техники.

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