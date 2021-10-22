Сильный ветер повредил зубцы на стене Кремля

Ураганный ветер в российской столице снес строительные леса со стен Кремля, которые повредили мерлоны (зубцы) на стене.

Как сообщает РИА Новости, все произошло в пятницу днем в самом центре Москвы. Сильные порывы ветра сдули строительные леса с кремлевской стены. Конструкции влетели в мерлоны, из-за чего они разрушились. Из людей никто не пострадал.

Строительные леса были размещены на стене Кремля для проведения работ по реконструкции.

Сегодня МЧС предупредило москвичей об усилении ветра, порывы которого достигнут 20 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночной шторм повалил четыре десятка деревьев в Петербурге. Перед мощнейшими порывами ветра оказалась бессильна даже ива в Малоохтинском парке, ствол которой в диаметре превышает 1 метр.