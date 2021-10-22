«Алые паруса» вышли в финал международного конкурса в номинации за лучшее промо

&#171;Алые паруса&#187; вышли в финал международного конкурса в номинации за лучшее промо
"Алые паруса" вышли в финал международного конкурса в номинации за лучшее промо. Фото: Gazeta.SPb

Проект «Алые паруса» вышел в финал международного конкурса Promax Awards Global Excellence 2021 в номинации за лучшее промо. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Пятого канала.

Проект Алые Паруса. Александр Грин» вышел в финал конкурса Promax Awards Global Excellence, где будет бороться с остальными участниками. Пятый канал решил в своём промо отобразить идею того, как даже в тесной комнате рождаются грандиозные чудеса, руководствуясь идеей, что и сам Грин жил в изоляции, где придумывал свои фантастические миры. Сейчас это как нельзя актуально, потому что в прошлом году из-за пандемии коронавируса праздник петербургских выпускников прошел в онлайн-формате.

Лидеров будут оценивать в 124 номинациях: имиджевые промо, эфирные и digital, комедийные, новостные и драматические видео, рекламные акции театральных представлений и различных праздников, оформление сайтов и так далее, плюс 12 специальных номинаций. Победителей конкурса объявят 18 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2024 году праздник «Алые паруса» планируют посвятить 300-летию СПбГУ. По его словам, глава города Александр Беглов поддержал идею объявить 2024 год Годом СПбГУ.

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