Шторм стал поводом для серферов опробовать волны на Финском заливе

Шторм стал поводом для серферов опробовать волны на Финском заливе
Шторм стал поводом для серферов опробовать волны на Финском заливе. Фото: страница "ВКонтакте"/Евдокия Медведева

Шторм в Петербурге открыл для питерских серферов большие возможности. Они бесстрашно ловили волны во время поднимающихся над Финским заливом волн. То, чем занимаются городские спортсмены во время непогоды попало на видео, которое выложили в социальные сети.

В пятницу, 22 октября, на Петербург обрушились сильный ливень и мощные порывы ветра до 24 метров в секунду. От непогоды сильно пострадали улицы многих районов города, деревья, провода и дорожные знаки. Однако серферы в Северной столице решили не унывать и ловить волну, пока можно. Спортсмены решили испытать свои силы на опасных волнах залива.

В группе петербургских любителей серфинга «ВКонтакте» напомнили, что входить в воду стоит только опытным спортсменам, так как ожидаются волны до 3 метров высоту.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ураганный ветер в Москве снес строительные леса со стен Кремля, которые повредили зубцы на стене.

ленобласть новости СПб серфинг сильный ветер финский залив шторм


 

Новости партнеров
От коронавирусных осложнений скончался 39-летний настоятель Андреевского собора в Волхове
От коронавирусных осложнений скончался 39-летний настоятель Андреевского собора в Волхове
Бастрыкин поручил провести повторную экспертизу по делу о странной смерти в Ленобласти
Бастрыкин поручил провести повторную экспертизу по делу о странной смерти в Ленобласти
Возвращение из космоса испортило настроение актрисе Пересильд
Возвращение из космоса испортило настроение актрисе Пересильд
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Шторм стал поводом для серферов опробовать волны на Финском заливе
«Алые паруса» вышли в финал международного конкурса в номинации ...
На Ладожском вокзале дезинфицировали почти 20 тысяч метров
В эти выходные мокрый снег покроет улицы Петербурга
Петербург посетили циклоны «Хендрик» и «Игнатц», ...
До конца октября по «Пушкинской карте» можно посетить почти 200 ...
С 22 октября в «красной» зоне Ленобласти ужесточаются антиковидные меры
Арестовали подозреваемого убившего и изнасиловавшего 10-летнюю девочку в ...