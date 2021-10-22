Шторм стал поводом для серферов опробовать волны на Финском заливе

Шторм стал поводом для серферов опробовать волны на Финском заливе. Фото: страница "ВКонтакте"/Евдокия Медведева

Шторм стал поводом для серферов опробовать волны на Финском заливе. Фото: страница "ВКонтакте"/Евдокия Медведева

Шторм в Петербурге открыл для питерских серферов большие возможности. Они бесстрашно ловили волны во время поднимающихся над Финским заливом волн. То, чем занимаются городские спортсмены во время непогоды попало на видео, которое выложили в социальные сети.

В пятницу, 22 октября, на Петербург обрушились сильный ливень и мощные порывы ветра до 24 метров в секунду. От непогоды сильно пострадали улицы многих районов города, деревья, провода и дорожные знаки. Однако серферы в Северной столице решили не унывать и ловить волну, пока можно. Спортсмены решили испытать свои силы на опасных волнах залива.

В группе петербургских любителей серфинга «ВКонтакте» напомнили, что входить в воду стоит только опытным спортсменам, так как ожидаются волны до 3 метров высоту.

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