Петербург готовится к «жесткому локдауну» с 30 октября

Петербург готовится к «жесткому локдауну» с 30 октября
По QR-кодам, как и в Москве, можно будет попасть театры и музеи. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Власти Северной столицы готовится ввести локдаун на время нерабочих дней как в Москве.

Вероятно, что ограничения введут с 30 октября. В общем они будут дублировать те, что объявили в столице, но с послаблениями. Так, помимо продуктовых магазинов и аптек, смогут работать организации, оказывающие бытовые услуги. Об этом сообщает «Фонтанка».

По QR-кодам, как и в Москве, можно будет попасть театры и музеи. Объявят о этих мерах, вероятно, вечером 23 октября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав России внес изменения в инструкцию к применению вакцины от коронавируса, по которому одновременно можно применять и сам «Спутник V» и вакцину от гриппа. Эффективность вакцин от COVID-19 и гриппа при их совместном применении не снижается. Такой взаимодействие двух вакцин изучено в доклинических исследованиях.

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