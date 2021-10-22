В Петербурге из-за ковида приостановили работу детских лагерей

В Петербурге из-за ковида приостановили работу детских лагерей
На время каникул не будут работать загородные лагеря, а также городские дневные лагеря. Фото: скриншот ВКонтакте/ Детский лагерь «Зеленый огонек» | ЦОО Молодежный

В Северной столице из-за сложной коронавирусной ситуации во время школьных каникул приостановили работу детских лагерей.

Об этом сообщает Комитет по образованию.

На время каникул не будут работать загородные лагеря, а также городские дневные лагеря. Также приостановили дополнительные меры соцподдержки в сфере организации отдыха и оздоровления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав России разрешил одновременно ставить прививки от ковида и гриппа. Изменения внесли в инструкцию по медприменению «Спутника V». Его взаимодействие с вакциной от гриппа изучили в доклинических исследованиях. Известно, что при введении вакцин от гриппа и от ковида их иммуногенность не уменьшается. При вакцинации лекарства вводятся в разные части тела. Так, прививку от ковида могут поставить в правое плечо, а от гриппа – в левое.

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