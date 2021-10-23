Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Рязанской области

Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Рязанской области
Беглов посетил место трагедии в регионе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области

Александр Беглов посетил место трагедии в регионе. Об этом сообщает «78.ru».

Глава Петербурга Александр Беглов выразил свои соболезнования в связи со случившейся трагедией, унесшей жизни 16 человек в Рязанской области. По информации «BBC News», позже в медучреждении умер еще один пострадавший, у которого ожоги кожи составили 80%.

Отмечается, врио министра МЧС РФ Александр Чуприян провел совещание по факту случившегося.

Полковник внутренней службы после осмотра места пожара на ООО «Разряд» провел совещание с представителями правительства и правоохранительных органов региона. Обсуждались вопросы, касающиеся организации аварийно-спасательных работ, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Рязанской области.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, в результате взрыва и пожара на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области погибли люди.

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