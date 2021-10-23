На Киевском шоссе задержан мужчина с 400 граммами кокаина

В ходе проверки документов и осмотра салона при нем обнаружен пакет с порошком белого цвета. Фото: скрин "Яндекс. Панорамы"

В ходе проверки документов и осмотра салона при нем обнаружен пакет с порошком белого цвета. Фото: скрин "Яндекс. Панорамы"

Водителя на BMW-Х6 находился в состоянии, которое вызвало подозрение в употреблении наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

Автоинспекторы остановили на 23 километре Киевского шоссе автомобиль BMW-Х6. За рулем находился 35-летний житель Псковской области, состояние которого у полицейских вызвало подозрение, что он употребляет наркотические вещества.

В ходе проверки документов и осмотра салона при нем обнаружен пакет с порошком белого цвета. Как установила экспертиза, порошок оказался кокаином массой более 400 грамм.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконное хранение, перевозка, наркотических средств). Водителя задержали по статье 91 УПК РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, во время ДТП с участием нетрезвого водителя в Лужском районе был сбит подросток.