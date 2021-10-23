В Роспотребнадзоре рассказали, когда заболеваемость коронавирусом пойдет на спад

В Роспотребнадзоре рассказали, когда заболеваемость коронавирусом пойдет на спад
Остаточные явления коронавируса остаются у переболевших надолго Фото: unsplash

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что показатели заболеваемости COVID-19 в России могут стабилизироваться к концу года.

«Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными», — приводит ее слова РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 8 205 983 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 229 528 летальных исходов, выздоровели 7 143 137 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусная ситуация за неделю в период с 15 по 22 октября осложнилась в 14 регионах России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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