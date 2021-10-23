В Петербурге за сутки привились от ковида более 12 тыс. человек

В Петербурге за сутки привились от ковида более 12 тыс. человек
Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

За сутки от коронавируса привились 12234 петербуржцев. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Первый компонент препарата за сутки получили 8170 горожан.

С начала массовой вакцинации в городе от COVID-19 привились 1,64 млн петербуржцев первым компонентом, при этом полный курс вакцинации прошли 1,8 млн человек.

За сутки в больницы поступило 542 петербуржца. Всего в стационарах находятся 7683 пациентов, из которых в реанимации — 756, к аппаратам ИВЛ подключены 397 человек.

Напоминаем, что сделать прививку можно в 174 пунктах вакцинации. Некоторые из них находятся в торговых центрах, куда не нужно записываться заранее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус унес жизни 101 петербуржца за сутки.

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