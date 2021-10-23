Назван регион с наименьшим приростом случаев COVID-19

Назван регион с наименьшим приростом случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 в Калмыкии, Камчатском крае — 0,2%. Фото: pexels.com

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал данные по регионам, где указаны темпы заболеваемости за сутки.

Наименьшие зафиксированы в Калмыкии и Камчатском крае — 0,2%.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия, Камчатский край 0,2%, 2. Магаданская область — 0,22%, 3. Сахалинская область — 0,23%», — говорится в сообщении.

С начала пандемии в России выявлено 8 205 983 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 229 528 летальных исходов, выздоровели 7 143 137 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 3360 новых случаев заражения коронавирусом.

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