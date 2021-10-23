Доктор Мясников перечислил опасные для сердца лекарства

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что одними из самых вредных для сердца лекарственных препаратов являются препараты для химиотерапии, которые обладают прямым кардиотоксичным эффектом.

«Мы даем (препарат. — Прим. ред.), понимая, что мы вредим сердцу. Мы даем, этих больных сразу отправляя на наблюдение кардиолога. Мы знаем: в 70 процентах эти побочные явления на сердце будут. <…> Но нам надо спасать жизнь», — рассказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Доктор отметил также, что при неправильном приеме вред сердцу могут нанести нестероидные противовоспалительные препараты, например, ибупрофен, диклофенак и индометацин.

Среди опасных для сердца лекарственных средств — антибиотики, сосудосуживающие, мочегонные, слабительные препараты и бета-блокаторы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что некоторые лекарственные препараты могут спровоцировать развитие псориаза — поражающего кожу заболевания. Это могут быть бета-блокаторы, которые используются при лечении аритмии и гипертонии.