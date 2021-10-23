На пересечении Большевиков и Дыбенко не смогли разъехаться две легковушки

На пересечении Большевиков и Дыбенко не смогли разъехаться две легковушки
Инцидент случился на пересечении проспекта Большевиков и улицы Дыбенко. Фото: vk.com/spb_today

В субботу, 23 октября, в Невском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, инцидент случился на пересечении проспекта Большевиков и улицы Дыбенко. В Сети появилось с места происшествия. Судя по опубликованным кадрам, в аварию попали такси «Ситимобил» и еще одна легковушка.

«Это уже классика, на пересечении Большевиков и Дыбенко», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в Петербурге на Дальневосточном проспекте произошло ДТП с участием черного автомобиля. Очевидцы считают, что водитель ехал на карсный сигнал светофора.

авария дтп невский район


 

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