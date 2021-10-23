Болдуин посетил церемонию прощания с кинооператором Галиной Хатчинс

Болдуин посетил церемонию прощания с кинооператором Галиной Хатчинс
Выстрел из пистолета на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust) произвел актер Алек Болдуин. Фото: скриншот Instagram

В субботу, 23 октября, в Санта Фе на юге США прошла церемония прощания с с кинооператором Галиной Хатчинс.

Мероприятие посетил американский актер Алек Болдуин.

«Алек Болдуин присутствовал в пятницу вечером на закрытой церемонии прощания с 42-летней кинооператором», — сообщает New York Post.

Напомним, смертельный инцидент произошел 22 октября на съемочной площадке вестерна «Ржавчина». Звезда Голливуда Алек Болдуин случайно застрелил оператора и тяжело ранил режиссера. Актер после случившегося сразу сдался полиции.

В итоге погибла оператор Галина Хатчинс и пострадал режиссер Джоэл Соус. 42-летнюю женщину доставили в больницу Университета Нью-Мексико на вертолете, но она, к сожалению, не выжила.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по предварительной версии следствия, произошедшее — случайность. Алек Болдуин, несмотря на свою эксцентричность, никогда не был замечен в столь серьезном нарушении закона.

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