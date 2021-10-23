Онищенко призвал «не паниковать» из-за роста заболеваемости коронавирусом

Вице-президент Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что основной причиной роста заболеваемости ковидом в России является низкий уровень вакцинации населения.

«Не надо паниковать! Сейчас решить проблему с распространением вируса можно только через вакцину. Даже если вы заразитесь, болезнь будет протекать намного легче. Только тогда, когда большинство граждан получит укол, можно будет говорить о снижении темпов заболеваемости», — приводит его слова «Вечерняя Москва».

Он также отметил, что на распространение коронавируса повлияло то, что осенью дети вернулись в школы, часть работников — из отпусков.

С начала пандемии в России выявлено 8 205 983 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 229 528 летальных исходов, выздоровели 7 143 137 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусная ситуация за неделю в период с 15 по 22 октября осложнилась в 14 регионах России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.