Президент России пригласил премьер-министра Израиля посетить Петербург

Премьер-министр Израиля получил приглашения от президента России посетить Северную столицу вместе с супругой. После состоявшейся накануне встречи в Сочи Владимир Путин позвонил Нафтали Беннету. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьера.

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Нафтали Беннета в Санкт-Петербург, на что получил положительный ответ. Премьер-министр заявил, что будет рад нанести еще один визит.

«В их беседе президент Путин поинтересовался у премьер-министра Беннета, как прошли его выходные в Сочи, и поблагодарил его за вчерашнюю хорошую и обстоятельную встречу. Президент Путин пригласил премьер-министра и его супругу посетить Санкт-Петербург», сообщает канцелярия премьера.

Переговоры России и Израиля прошли в пятницу. Они продолжались пять часов. Премьер-министр отказался от вылета в Тель-Авив, который был назначен на середину пятницы, и остался в Сочи до исхода шабата, который закончился с заходом солнца уже в субботу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 1 ноября Израиль может разрешить въезд для привитых вакциной «Спутник V» российских туристов.