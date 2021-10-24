В воскресенье в Пулково все рейсы вылетают по расписанию

В воскресенье в Пулково все рейсы вылетают по расписанию
Прилетят раньше времени самолеты авиакомпаний "Smartavia" и "Аэрофлот". Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В воскресенье утром в Пулково все рейсы вылетают по расписанию. Однако есть рейсы, которые прилетают с опозданием или раньше времени.

Сегодня, 26 октября, опаздывает самолет из Ташкента. Он должен был прилететь в 08:15, но совершит посадку в 08:36. Об этом сообщается на сайте международного аэропорта «Пулково».

Прилетят раньше времени самолеты авиакомпаний «Smartavia» и «Аэрофлот». Первый — рейс из Челябинска. Он прилетит на 15 минут раньше. Второй — самолет из Москвы. Он прибудет в 09:30 вместо 08:50.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приятная ситуация с пробками складывается в Петербурге утром в воскресенье, 24 октября. «Яндекс.Пробки» показывают всего один балл. Большинство дорого города отмечены зеленым цветом, а значит — свободны. Желтым цветом указаны Садовая улица, набережная Обводного канала и другие.

новости СПб пулково самолеты санкт-петербург транспорт


 

Новости партнеров
Финна привели в ужас условия в Боткинской больнице
Финна привели в ужас условия в Боткинской больнице
Что делать, если к вам подошли полицейские, а у вас нет с собой документов
Что делать, если к вам подошли полицейские, а у вас нет с собой документов
Ученые рассказали, как распознать COVID-19 по кашлю
Ученые рассказали, как распознать COVID-19 по кашлю
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В воскресенье в Пулково все рейсы вылетают по расписанию
В Петербурге за сутки сделали прививку более 25 тысяч человек
В воскресенье утром Петербург отдыхает от пробок
В Петербурге загорелся особняк Столыпиных
Отказавшиеся привиться от COVID-19 люди заболевают повторно чаще
Мясников назвал грубейшую ошибку при измерении давления
За всё время пандемии умерло более 225 тысяч россиян
Врач назвала аллергию единственным пожизненным противопоказанием к вакцинации