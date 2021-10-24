Ветреная и холодная погода ожидается в Петербурге 24 октября

В небе над Петербургом сегодня, 24 октября, расположится небольшой, промежуточный гребень антициклона. Небо прояснится, а дожди, наконец, на какое-то время прекратятся.

Холодать будет и дальше. Температура за окном +2…+4 градуса. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Об этом сообщил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

В понедельник, завтра, ожидается потепление, дождь и сильный ветер.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская погода устроила автомобилистам сюрприз в виде гололедицы. Воскресным утром ее заметили на Кантемировском, Дворцовом и Ушаковском мостах. Там уже несколько машин успели поцарапать друг друга. 10 автомобилей столкнулись на мосту Бентакура.