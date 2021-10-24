Доктор Мясников назвал вакцинацию естественным бронежилетом против коронавируса

Доктор Мясников назвал вакцинацию естественным бронежилетом против коронавируса
Благодаря вакцинации человек не умрет от ковида. Фото: скрин группы "Доктор Мясников" "ВКонтакте"

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о способах защититься от ковида.

Так, он уверен, избежать вирус поможет укол вакциной от этой болезни. При этом в России до настоящего времени привилось только около 30% населения. Благодаря вакцинации человек не умрет от ковида. Также болезнь не будет проходить в тяжелой форме. Об этом сообщает «Россия 1».

Нужно исходить из того, что надо вакцинировать группы риска сегодня, отметил Мясников.

Он сравнил вакцину от ковида с бронежилетом. Доктор обратил внимание на то, что лекарство в первую очередь требуется россиянам, которым не делать укол опаснее, нежели делать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня, в воскресенье, 24 октября, стало известно количество заболевших в России, Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Александр Мясников вакцинация здоровье коронавирус Россия


 

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