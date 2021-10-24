Врача, обвиняемого в получении взяток за фиктивную вакцинацию, не стали заключать под стражу

Врача, обвиняемого в получении взяток за фиктивную вакцинацию, не стали заключать под стражу. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Врача, обвиняемого в получении взяток за фиктивную вакцинацию, не стали заключать под стражу. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Приморский районный суд не стал заключать под стражу медика общей практики поликлиники № 31 Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова, но вынес ему подписку о невыезде за пределы города. Врача обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

За получение взяток на фиктивных прививках врачу запретили покидать пределы города, посещать общественные места, выходить в интернет и пользоваться любыми другими средствами связи. Арест при этом произведен не был. Суд отказал следствию в ходатайстве об аресте, так как в деле не были предоставлены материалы, подтверждающие необходимость заключения врача под арест для хода следствия.

Обвиняемому также запрещено общаться с коллегами и приближаться к зданию работы ближе 5 километров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице раскрыли схему фиктивной вакцинации от коронавируса. По подозрению были задержаны пять сотрудников поликлиники при Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. академика И. П. Павлова.