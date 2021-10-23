В Петербурге задержали медиков по подозрению в фиктивной вакцинации

В Петербурге задержали медиков по подозрению в фиктивной вакцинации
В холодильнике нашли 40 ампул с вакцинами. Фото: Pixabay

В Петербурге раскрыли схему фиктивной вакцинации от коронавируса.

По подозрению задержаны пять сотрудников поликлиники при Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. академика И. П. Павлова.

Накануне в медучреждении на улице Льва Толстого прошли оперативно-розыскные мероприятия.

В холодильнике нашли 40 ампул с вакцинами. По предварительной информации, подозреваемые получили за фиктивную вакцинацию около 300 тыс. рублей. Данные о прививке отображались на портале госуслуг.

«После исполнения фиктивной вакцинации, неиспользованный препарат уничтожался, после чего заполнялись все необходимые документы на пациентов», — сообщили в ГУ МВД по городу и региону.

Возбуждено дело по статье о получении взятки. Сотрудники полиции устанавливают остальных участников незаконной схемы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Иглинском районе Башкирии заведующая фельдшерско-акушерским пунктом подделала документ о вакцинации от коронавируса за маникюр и педикюр.

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