В Петербурге полицейские задержали пятерых болельщиков «Спартака»

В Петербурге полицейские задержали пятерых болельщиков «Спартака»
"Спартак" направил запрос о проведении проверки по факту этого инцидента в Российскую Премьер-лигу. Фото: pixabay

В Северной столице полиция задержала пятерых болельщиков «Спартака» во время матча с «Зенитом».

Фанатов футбола доставили в отдел полиции, им пояснили, что они совершили мелкое хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Болельщики «Спартака» решили уйти со стадиона стадион после печальных для них результатов первого тайма, но сотрудники полиции воспрепятствовали им, это и привело к конфликту. Клуб направил запрос о проведении проверки по факту этого инцидента в Российскую Премьер-лигу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что народный артист России прокомментировал победу петербургской команды «Зенит» над московским «Спартаком». По словам артиста Михаила Боярского, матч стал показательным и принес большое количество радости болельщикам и зрителям.

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