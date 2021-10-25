В Петербурге откроют два новых магазина IKEA

Компания INGKA Group планирует на следующий год открытие двух новых магазинов сети в Петербурге.

В ближайшие годы INGKA Group, под управлением которой находятся магазины IKEA и ТРЦ «МЕГА», вложит в российское подразделение один миллиард евро. Средства в том числе уйдут на создание двух магазинов IKEA в Северной столице.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на компанию, IKEA планируют открывать в центрах городов, чтобы магазины были доступны для горожан без машин.

Точные даты открытия пока не названы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что магазины IKEA начали принимать мебель на переработку в Петербурге. Покупатели, которые не смогут сами доставить мебель, смогут воспользоваться услугой ИКЕА по демонтажу и вывозу.