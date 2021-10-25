В Петербурге откроют два новых магазина IKEA

В Петербурге откроют два новых магазина IKEA
Новые магазины IKEA откроются в 2022 году. Фото: Pixabay

Компания INGKA Group планирует на следующий год открытие двух новых магазинов сети в Петербурге.

В ближайшие годы INGKA Group, под управлением которой находятся магазины IKEA и ТРЦ «МЕГА», вложит в российское подразделение один миллиард евро. Средства в том числе уйдут на создание двух магазинов IKEA в Северной столице.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на компанию, IKEA планируют открывать в центрах городов, чтобы магазины были доступны для горожан без машин.

Точные даты открытия пока не названы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что магазины IKEA начали принимать мебель на переработку в Петербурге. Покупатели, которые не смогут сами доставить мебель, смогут воспользоваться услугой ИКЕА по демонтажу и вывозу.

ikea новости СПб


 

Новости партнеров
Унесший 40 деревьев штормовой ветер, затопленный Сестрорецк и новый штамм COVID-19 в Петербурге: главное 22 октября
Унесший 40 деревьев штормовой ветер, затопленный Сестрорецк и новый штамм COVID-19 в Петербурге: главное 22 октября
Какая погода ожидает россиян в канун Нового года
Какая погода ожидает россиян в канун Нового года
Ученые назвали продукты, которые снижают риск инсульта на 80%
Ученые назвали продукты, которые снижают риск инсульта на 80%
Японцы предлагают стрелять по российским суднам в Сангарском проливе
Японцы предлагают стрелять по российским суднам в Сангарском проливе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге откроют два новых магазина IKEA
Сын артистки Светличной сообщил, что не знает о пропаже своей матери
На Комендантском проспекте под колеса «Мерседеса» попала ...
В Петербурге за сутки выявили 2 693 случая заражения COVID
В России за сутки впервые выявили почти 38 тысяч инфицированных COVID
Аквапарк «Питерлэнд» закроют на время каникул
Утка со стрелой в голове, избитый в «Пятерочке» подросток, опечатанный ...
В Петербурге вынесли приговор за незаконное производство более 7 кг наркотиков