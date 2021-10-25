Энергетики АО «ЛОЭСК» оперативно восстановили электроснабжение после непогоды

Энергетики АО «ЛОЭСК» оперативно восстановили электроснабжение после непогоды
Подъезд к Выборгу затоплен. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (порывы ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с, сильные дожди), с 22 по 25 октября энергетики АО «ЛОЭСК» работали в режиме повышенной готовности.

По информации Центра управления сетями АО «ЛОЭСК» основной удар стихии пришелся на Выборгский и Гатчинский районы Ленинградской области, там зафиксировано наибольшее количество аварийных отключений в электрических сетях. Для координации действий и скорейшего восстановления электроснабжения потребителей в компании был развернут оперативный штаб. В связи с большим количеством повреждений элементов воздушных линий электропередачи при падении деревьев из лесных массивов были мобилизованы дополнительные ремонтные бригады в количестве 12 человек и 9 единиц техники, которые сразу же приступили к устранению последствий разгула стихии.

В настоящее время восстановлено электроснабжение практически всех потребителей в зоне ответственности АО «ЛОЭСК», пострадавших от непогоды. Энергетики отрабатывают разовые заявки по локальным отключениям в сетях низкого класса напряжения 0,4 кВ, а также осуществляют комплекс мероприятий по переводу электросетевых объектов с резервных на постоянные схемы электроснабжения.

Своевременно предпринятые подготовительные и упреждающие меры, мгновенное реагирование на технологические нарушения и изменения оперативной обстановки позволили энергетикам «ЛОЭСК» ликвидировать последствия стихии в максимально возможные для таких ситуаций сроки.

Напомним, что сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону контакт — центра 8-800-550-47-48.

восстановление после урагана выборгский район Гатчинский район ЛОЭСК


 

Новости партнеров
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
Чем опасен витамин D для больных коронавирусом
Чем опасен витамин D для больных коронавирусом
Почему после вакцинации можно заболеть ковидом и как не подхватить вирус
Почему после вакцинации можно заболеть ковидом и как не подхватить вирус
Боец MMA Емельяненко перебил переводчика словами «неправильно переводите»
Боец MMA Емельяненко перебил переводчика словами «неправильно переводите»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Энергетики АО «ЛОЭСК» оперативно восстановили электроснабжение после непогоды
Комитет по благоустройству использует кубометры соляного раствора для ...
Путин поручил увеличить охват тестирования на COVID и обеспечить изоляцию ...
Власти Петербурга пообещали не продлевать ограничения для бизнеса после ...
Губернатор Ленобласти участвует в работе Конгресса местных и региональных ...
Торговые центры Петербурга продолжат работать во время локдауна
Синоптик рассказал, что зима в Петербурге будет прохладной
Режиссер «Ералаша», подозреваемый в педофилии, хранил детское порно