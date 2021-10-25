Госдума призвала восстановить аккаунты RT на Youtube

В России компания Google была привлечена к административной ответственности на сумму 32,5 млн рублей. Фото: Pixabay

В России компания Google была привлечена к административной ответственности на сумму 32,5 млн рублей. Фото: Pixabay

Депутат Госдумы Пискарев заявил о том, 700-тысячная немецкоговорящая аудитория ожидает восстановления к выбранному источнику информации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что РФ рассчитывает на восстановлении аккаунтов немецкоязычных проектов RT на Youtube.

Блокирование аккаунтов привело к отсутствию доступа к выбранному источнику информации у 700-тысячной немецкоязычной аудитории. Политик квалифицировал этот шаг, как наступление на свободу слова.

В российская сторона ожидает отображения на картах российской версии Google Крыма и Курил как части России, а также рассчитывает на включение России в перечень стран, в которых нельзя ставить под сомнение итоги выборов на площадке Youtube. В числе других требований российского депутата удаление контента, содержащего призывы к массовым беспорядкам, суицидам, употреблению наркотиков, вовлечению несовершеннолетних в противоправную деятельность и другое.

Претензии Пискарева коснулись приведения российской версии Google Карты в соответствие с законодательством и Конституцией РФ. В частности, речь идет о Крыме, Севастополе и Курильских островах.

Он также напомнил, в России компания Google была привлечена к административной ответственности на сумму 32,5 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, блокпосты на поъездах к Севастополю будут впускать приезжающих с QR-кодами о прививке либо перенесенном ковиде.