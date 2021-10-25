Блокпосты на въездах в Севастополь будут проверять QR-коды у приезжих

Приезжие, заселившись в нелегальных средствах размещения, могут «создавать неблагоприятную ситуацию», чего нельзя подустить, отметил глава Севастополя. Baltphoto/Елена Яковлева

Приезжие, заселившись в нелегальных средствах размещения, могут «создавать неблагоприятную ситуацию», чего нельзя подустить, отметил глава Севастополя. Baltphoto/Елена Яковлева

Распоряжение развернуть блокпосты на неделю дал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Об этом сообщает «Interfax».

Блокпосты установят на въездах в Севастополь на время нерабочих дней, то есть в течение семи дней. В город будут впускать людей с QR-кодами о вакцинации от коронавируса либо о перенесенной болезни.

«То же самое, что мы нашим гражданам предъявляем внутри города», — отметил Развожаев во время аппаратного совещания в понедельник.

По его словам, это вынужденная мера, несмотря на информацию об отмене броней из-за ковидных ограничений, въезжающие могут поселиться в частном секторе.

Массовый наплыв туристов без сертификата и кодов может привести к распространению заболевания в городе. Даже при том, что севастопольцы будут сидеть по домам, приезжие, заселившись в нелегальных средствах размещения, могут «создавать неблагоприятную ситуацию», чего нельзя допустить, отметил глава города.

В настоящее время в Севастополе число зараженных ковидом составляет 36 тыс. человек, при этом свыше 1,2 тыс. больных умерли. Ковидные ограничения будут действовать в регионе с 30 октября по 7 ноября. Все рестораны, кинотеатры, музеи, салоны красоты и другие учреждения Севастополя в это время работать не будут.

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