В Крыму выросла нагрузка на морги из-за высокой смертности среди пациентов с COVID-19

В Крыму выросла нагрузка на морги из-за высокой смертности среди пациентов с COVID-19
С проблемами столкнулись все отделения моргов в регионе — как судебно-медицинской экспертизы, так и патолого-анатомические. Фото: Baltphoto

Крымские морги перестали справляться с нагрузкой из-за роста смертности среди людей с ковидом. Об этом заявил врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский.

Он отмечает, что из-за большой смертности с проблемами столкнулись все отделения моргов в регионе — как судебно-медицинской экспертизы, так и патолого-анатомические. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На данный момент думают о варианте покупки модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить учреждения и чтобы хранить тела в надлежащем состоянии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. За минувшие сутки в привились чуть более 11 тыс. горожан. Об этом стало известно сегодня, 25 октября. За последние 24 часа первично привились 5 098 человек, вторично — 5 953 петербуржца.

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