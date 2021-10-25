За сутки от COVID вакцинировались более 11 тысяч петербуржцев

За сутки от COVID вакцинировались более 11 тысяч петербуржцев
В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. За минувшие сутки в привились чуть более 11 тыс. горожан.

Об этом стало известно сегодня, 25 октября. За последние 24 часа первично привились 5 098 человек, вторично — 5 953 петербуржца. С начала массовой вакцинации в городе первично привились 1 663 388 человек, 1 800 829 — завершили цикл вакцинации или выбрали препарат «Спутник Лайт».

Как сообщили на сайте Смольного, запас вакцины от COVID 19 в городе составляет 844 003 дозы. Сделать прививку можно в 174 пунктах вакцинации.

Напомним, в Петербурге за минувшие сутки выявили 2 693 случая заражения коронавирусом. Город занял третье место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Побороть болезнь не смогли еще 65 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин поручил давать россиянам два выходных за вакцинацию от COVID-19.

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