Путин поручил давать россиянам два выходных за вакцинацию от COVID-19

Ответственным за исполнение приказа назначены глава кабмина Михаил Мишустин и главы исполнительных органов власти. Фото: сайт Президента России

Ответственным за исполнение приказа назначены глава кабмина Михаил Мишустин и главы исполнительных органов власти. Фото: сайт Президента России

Жителям России, которые вакцинировались от ковида, должны давать два оплачиваемых выходных. Такой приказ подписал сегодня, в понедельник, 25 октября глава государства Владимир Путин.

Ответственным за исполнение приказа назначены глава кабмина Михаил Мишустин и главы исполнительных органов власти. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин также поручил кратно увеличить охват тестов на ковид и в быстрые сроки предусмотреть изоляцию заболевших.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин высказал свое мнение о современном гендерном воспитании на Западе. Об этом он поделился во время заседания дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства посчитал лишним использование устойчивых на Западе выражений «родитель номер один», «родитель номер два», «родивший родитель», «человеческое молоко».