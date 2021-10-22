Путин назвал современное гендерное воспитание детей на Западе чудовищной

Путин назвал современное гендерное воспитание детей на Западе чудовищной
Президент России Владимир Путин назвал чудовищной ситуацию, когда детям говорят, что девочка легко может стать мальчиком и наоборот. Фото: скриншот трансляции ПМЭФ
Президент России Владимир Путин высказал свое мнение о современном гендерном воспитании на Западе. Об этом он поделился во время заседания дискуссионного клуба «Валдай».
Глава государства посчитал лишним использование устойчивых на Западе выражений «родитель номер один», «родитель номер два», «родивший родитель», «человеческое молоко». Об этом сообщает РИА «Новости».
Президент назвал чудовищной ситуацию, когда детям говорят, что девочка легко может стать мальчиком и наоборот. Он уверен, им навязывают якобы имеющийся выбор и заставляют принимать решение, способное сломать жизнь.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин рассказал, что его главное достижение на посту президента — сокращение числа россиян, находящихся за чертой бедности. Это произошло на ежегодном заседании клуба «Валдай».
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