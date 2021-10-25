Суд Петербурга приговорил к 22 годам убийцу курсанта МВД на Комендантском проспекте

В понедельник, 25 октября, суд Северной столицы вынес приговор обвиняемому в убийстве куранта Университета МВД Антону Головырцеву. Он пошел на преступление в 2014 году, выражая таким образом свой протест против власти.

По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, фигурант уголовного дела получил 14 лишения свободы в колонии строгого режима. Однако за Головырцевым числятся и другие правонарушения. В общей сложности, в исправительном учреждении мужчина пробудет 22 года. Подсудимый признал вину в полном объеме.

Следователи считают, что в феврале 2014 года во дворе между домом №2 корпус 2 по улице Уточкина и домом №17 корпус 2 по Комендантскому проспекту Головырцев выстрелил в шею студенту второго курса Университета МВД, который вышел из вестибюля метро «Комендантский проспект». Никаких личных мотивов у обвиняемого не было, он выстрелил из ненависти к стражам порядка — курсант был одет в форму.

Правоохранители, однако, и раньше сталкивались с Головырцевым, а также его товарищем, Николаем Мотовиловым. Обоих арестовали в 2015 году, предъявив обвинение в закладке взрывных устройств возле нескольких постов полиции. Первое самодельное взрывное устройство (СВУ) злоумышленники заложили у поста ДПС на Каменноостровском проспекте, но дело кончилось осечкой. В октябре того же года преступники повторили попытку возле поста на Кантемировской улице, и взрыв оказался успешным: пострадала ни в чем не повинная прохожая.

В этом деле и Головырцев, и Мотовилов не стали отпираться. В итоге первый получил 19,5 лет колонии, второй — 19 лет. Приговор вынесли в марте 2018 года. А уже в сентябре 2021 началось судебное разбирательство по делу об убийстве курсанта: следствие установило причастность к происшествию Головырцева.

При этом подельники не относят себя к какой-либо организации или субкультуре. Они выражают активное несогласие с политикой государства, и своими действиями надеялись привлечь внимание к этой проблеме.