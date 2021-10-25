На Итальянской улице загорелся офис

На Итальянской улице загорелся офис
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Вечером 25 октября в Центральном районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 18:30. На Итальянской улице, 2, в разноуровневом 4-5 этажном здании, на 2-м этаже выгорел офис площадью 20 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 19:13 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали пять единиц техники и 23 человека личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что этим вечером, 24 октября, в Красногвардейском районе около 18 часов вечера произошло возгорание строения на площади 40 квадратных метров.

пожар происшествия Центральный район


 

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