На Итальянской улице загорелся офис

Вечером 25 октября в Центральном районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 18:30. На Итальянской улице, 2, в разноуровневом 4-5 этажном здании, на 2-м этаже выгорел офис площадью 20 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 19:13 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали пять единиц техники и 23 человека личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что этим вечером, 24 октября, в Красногвардейском районе около 18 часов вечера произошло возгорание строения на площади 40 квадратных метров.