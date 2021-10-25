Путин поручил привлекать силы Минобороны и МЧС в регионах со сложной ситуацией с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин поручил привлекать силы и средства Минобороны и МЧС для помощи регионам со сложной ситуацией с COVID-19.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Также кабинету министров следует обеспечить «проведение за счет средств федерального бюджета централизованной закупки и доставки в субъекты РФ отдельных дорогостоящих лекарственных препаратов, необходимых для стационарного лечения больных коронавирусной инфекцией (COVID-19)».

С начала пандемии в России выявлено 8 279 573 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 231 669 летальных исходов, выздоровели 7 186 611 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в понедельник, 18 октября, власти Петербурга объявили о внедрении QR-кодов для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.