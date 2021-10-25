Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции

Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции
С момента вступления приказа, с 8 ноября, сертификат автоматически может быть перенесен на портал госуслуг до 1 марта 2022. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В России приказ вступит в силу с 8 ноября 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министерство здравоохранения РФ утвердил форму сертификата о вакцинации от COVID-19, приказ об этом размещен на интернет-ресурсе правовой информации.

Согласно приказу, утверждена форма документа «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией».

С момента вступления приказа, с 8 ноября, сертификат автоматически может быть перенесен на портал госуслуг до 1 марта 2022. Информация будет содержать данные о вакцинированном, фамилию, имя и отчество, дату рождения, пол, адрес проживания и дату создания сертификата.

Кроме того, в нем будет место куаркода и какой именно препарат вводился, информация о ревакцинации или перенесенном ковиде, если это имело место. Документ будет представлен на двух языках: на русском и английском. Российские граждане могут получить его в буажном виде.

Ранее Gazeta.SPb писала, в Роспотребнадзоре Петербурга, заявила, что пик четвертой волны ковида в Северной столице может прийтись на последний месяц года.

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