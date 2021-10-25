Иномарка и фура столкнулись на улице Красина

Иномарка и фура столкнулись на улице Красина
. Дорожный инцидент случился на перекрестке улиц Коммуны и Красина. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 25 октября в Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и фуры.

По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить иномарка и фура. Дорожный инцидент случился на перекрестке улиц Коммуны и Красина.

«Кашкай протаранил поворачивающую с Красина и Коммуны фуру», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

«Не ясно, их какой полосы фура поворачивала? Если из крайней левой, то легковичок срезал угол и для него фура стала помехой справа. Если не из крайней левой, то имел право в виду габаритов отступить от 8.5 тоже, однако, не создавая другим препятствия», — комментируют инцидент пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист насмерть сбил молодого пешехода на внутреннем кольце КАД. Вне зоны пешеходного перехода водитель наехал на 26-летнего жителя Мурино.

авария дтп красногвардейский район


 

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