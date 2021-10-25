Взрыв в пятиэтажке в Набережных Челнах разрушил восемь квартир

Взрыв в пятиэтажке в Набережных Челнах разрушил восемь квартир
25 октября около 18 часов в панельном доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Фото: 16.mchs.gov.ru

В результате взрыва бытового газа доме в Набережных Челнах разрушены восемь квартир.

«Взрывом разрушены восемь квартир на четвертом и пятом этажах», — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Среди четверых пострадавших двое детей.

Напомним, 25 октября около 18 часов в панельном доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Это случилось в квартире на 4 этаже пятиэтажки. В результате происшествия пострадали четыре человека.

По предварительной информации, причиной взрыва могла стать утечка газа.

СК РФ по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что четыре человека извлечены из-под обломков разрушенного жилого дома, еще двое могут оставаться под завалами.

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