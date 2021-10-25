На Будапештской столкнулись три легковушки

На Будапештской столкнулись три легковушки
Дорожный инцидент случился напротив супермаркета «Пятерочка» на улице Будапештской, 11. Фото: скриншот группы «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

Вечером 25 октября во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей.

По словам очевидцев, дорожный инцидент случился напротив супермаркета «Пятерочка» на улице Будапештской, 11.

Участники дорожного движения отмечают, что авария произошла в часы пик, поэтому проезд по Будапештской от НИИ Джанелидзе в сторону Турку затруднителен.

«Напротив Пятерочки на Будапештской, 11 «тройничок». Время 18:15. По Будапештской от НИИ Джанелидзе в сторону Турку будет тяжко», — сообщили очевидце в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru писала, столкновение трех легковых автомобилей произошло в тоннеле, входящей в Муринскую развязку.

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