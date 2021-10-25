Эксперт оценил точность экспресс-тестов на коронавирус и ПЦР-исследований

Экспресс-тесты на ковид могут давать ложноотрицательный результат и поэтому не являются полноценной альтернативой ПЦР-исследованиям. Об этом заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

«Для экспресс-диагностики применяется антиген, а он часто дает ложноотрицательный ответ, и носители ковида продолжают передвигаться в популяции, заражая других», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что для снижения уровня заболеваемости ковидом в России нужно вернуть практику выборочных проверок трудовых коллективов методом ПЦР. По словам эксперта, этот метод был эффективен, но летом от него отказались. Исаев считает, что это вызвало резкий вертикальный всплеск заболеваемости.

По последним данным, в России выявлено 8 279 573 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 231 669 летальных исходов, выздоровели 7 186 611 человек.

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