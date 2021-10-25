В результате стрельбы в Айдахо погибли два человека

В городе Бойсе, штат Айдахо в США, произошла стрельба.

В результате происшествия два человека погибли, шестеро ранены. Об этом рассказал представитель полиции на пресс-конференции, сообщает телеканал KTVB7.

Ранее полиция города Бойсе сообщила в Twitter, что стрельба произошла в торговом центре в городе на улице Норт-Милуоки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербурге в Калининском районе города между двумя компаньонами произошел конфликт, в результате которого один из них уехал в больницу с пулевым ранением.