В результате стрельбы в Айдахо погибли два человека

В результате стрельбы в Айдахо погибли два человека
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Фото: Pixabay

В городе Бойсе, штат Айдахо в США, произошла стрельба.

В результате происшествия два человека погибли, шестеро ранены. Об этом рассказал представитель полиции на пресс-конференции, сообщает телеканал KTVB7.

Ранее полиция города Бойсе сообщила в Twitter, что стрельба произошла в торговом центре в городе на улице Норт-Милуоки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербурге в Калининском районе города между двумя компаньонами произошел конфликт, в результате которого один из них уехал в больницу с пулевым ранением.

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