Пять человек пострадали в результате аварии с автобусом в Петербурге

Пять человек пострадали в результате аварии с автобусом в Петербурге
Инцидент произошел в районе дома 6. Фото: vk.com/spb_today

На Волковском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием автобуса.

Как сообщает РЕН ТВ, в результате происшествия пострадали пять человек. Инцидент произошел в районе дома 6. По предварительной информации, автобус вылетел с дороги и врезался в столб. По предварительным данным, водитель автобуса мог уснуть за рулем.

На место происшествия прибыли скорая и спасатели. За помощью к врачам обратились пять человек, двоих госпитализировали. У пострадавших диагностируют различные травмы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

«Автобус поймал столб около Волковского кладбища», — пишут пользователи Сети «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист насмерть сбил молодого пешехода на внутреннем кольце КАД. Вне зоны пешеходного перехода водитель наехал на 26-летнего жителя Мурино.

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