Во вторник Пулково работает без отмен и задержек

Во вторник, 26 октября, в петербургском аэропорту нет отмененных или задержанных рейсов.

Из Пулково вылетят все назначенные на сегодняшний день воздушные судна. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены согласно расписанию. В данный момент нет информации о каких-либо задержках или отменах.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее сообщалась, что два международных рейса покинут петербургский аэропорт Пулково с задержкой. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты до Стамбула и доминиканского курорта Пунта-Кана. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы. Самолет авиакомпании Turkish Airlines должен был улететь из Петербурга в Стамбул в 1:20, но вылет перенесли на 1:45.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково раскрыли кражу часов стоимостью почти 1 млн рублей. Оказалось, что 22-летний житель Челябинской области увидел забытые люксовые часы на полу и присвоил их себе.