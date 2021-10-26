Биолог объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19

Биолог объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19
Коллективный иммунитет в России не сформировался из-за недостаточного уровня вакцинации. Фото: pexels

Профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона Анна Баранова объяснила, по какой причине в России до сих пор не сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу.

По словам специалиста, была надежда, что коллективный иммунитет появится вскоре после начала вакцинации, однако сейчас ее темпы в России невелики. Кроме того, эффективность вакцин снизилась из-за дельта-штамма, передает РИА Новости.

«Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации», — объяснила Баранова.

Она не исключила, что дельта-штамм может стать последней мутацией коронавируса. По мнению биолога, в таком случае борьба с коронавирусом будет намного проще.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог МГУ Скулачев перечислил людей, кто перенесет дельта-штамм бессимптомно.

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