Вирусолог МГУ Скулачев перечислил людей, кто перенесет дельта-штамм бессимптомно

Вирусолог МГУ Скулачев перечислил людей, кто перенесет дельта-штамм бессимптомно
Также переболеть коронавирусом без симптомов помогает кросс-реактивный иммунитет. Фото: pixabay

Вирусолог Максим Скулачев рассказал, какие люди могут перенести дельта-штамм без симптомов.

Он уверен, переболеть короновирусом бессимптомно могут россияне, у которых сильный врожденный иммунитет, или люди, ранее переболевшие другими вариантами ковида. Об этом сообщает «Газета.ру»

Также специалист рассказал, что вероятность бессимптомного течения болезни в большой степени зависит от дозы полученного вируса. Также переболеть коронавирусом без симптомов помогает кросс-реактивный иммунитет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что крымские морги перестали справляться с нагрузкой из-за роста смертности среди людей с ковидом. Об этом заявил врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский. Он отмечает, что из-за большой смертности с проблемами столкнулись все отделения моргов в регионе.

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