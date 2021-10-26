Петербургского IT-специалиста зарезали в пригороде Оксфорда

Британская полиция сообщила об убийстве россиянина 31-летнего Леонида Лабошина, работавшего программистом в

Оксфордском университете. Как сообщает полиция долины Темзы, мужчина скончался после нападения в Ботли — пригороде Оксфорда. Россиянин получил смертельные ножевые ранения. Это произошло в 17 октября, но полиция подтвердила гражданство погибшего только 17 октября.

В убийстве заподозрили 33-летнего Юджина Комана. Его задержали. Нападавшему предъявили обвинения в убийстве и хранении холодного оружия. Расследование преступления продолжается.

Леонид Лабошин родился в Петербурге, окончил Санкт-Петербургский университет. После окончания учебы его пригласили на работу в Оксфордский университет. Он занимался проектами, связанными с выявлением и лечением рака.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Турции задержали семерых россиян, подозреваемых в неумышленном поджоге леса.