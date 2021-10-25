В Турции задержали семерых россиян, подозреваемых в неумышленном поджоге леса

Турецкий суд решил на время досудебного расследования заключить туристов под стражу в качестве подозреваемых в неумышленном поджоге леса. Фото: unsplash

Турецкий суд решил на время досудебного расследования заключить туристов под стражу в качестве подозреваемых в неумышленном поджоге леса. Фото: unsplash

Российская дипмиссия держит ситуацию на контроле, арестованным предоставлены бесплатные госадвокаты. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

23 октября на юге Турции задержали семь граждан РФ, которых подозревают в поджоге леса в районе Чагларджа. СМИ сообщают со ссылкой на генконсульство России в Анталье, что 24 октября суд принял решение об аресте российских туристов.

Правоохранители Турции задержали группы российских туристов, участвовавших в походе по маршруту «Ликийская тропа» в окрестностях Антальи. В местном жандармском управлении проинформировали, что россиян задержаны по подозрению в поджоге лесного массива в районе Чагларджа.

На предполагаемых нарушителей оформлен «протокол дачи показаний подозреваемых и свидетелей по делу», сообщает российская дипмиссия. Кроме того, им был предоставлен переводчик. Генконсульство держит ситуацию на контроле, представитель дипмиссии посетил жандармский участок, чтобы установить причины ареста российских граждан.

Подозреваемым предоставили бесплатных госадвокатов. Турецкий суд решил на время досудебного расследования заключить туристов под стражу в качестве подозреваемых в неумышленном поджоге леса. Отмечается, генконсульство запросило обеспечения консульского доступа к задержанным.

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