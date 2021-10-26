Иммунолог рассказал о главной опасности дельта-штамма COVID-19

Иммунолог рассказал о главной опасности дельта-штамма COVID-19
Для заражения человека дельта-штамма нужно почти в четыре раза меньше, чем первой мутации - уханьской. Фото: pixabay

Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что способность к заражению у дельта-штамма коронавируса намного выше, чем у предыдущих мутаций ковида.

По словам специалиста, для заражения человека дельта-штамма нужно почти в четыре раза меньше, чем первой мутации — уханьской. В ВОЗ приводили сравнение, что уханьским штаммом можно инфицироваться от кашляющего человека, а дельта-штамом — если просто пройти мимо его носителя, не надевшего маску, передает радио Sputnik.

Болибок отметил, что надежным способом защититься от коронавируса остается вакцинация, которая может предотвратить не только тяжелое течение болезни, но и летальный исход.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что биолог объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19.

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