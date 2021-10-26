В Роспотребнадзоре заявили, что российские тесты способны выявить штамм АY.4.2

Большинство российских тестов на коронавирус способны определять новый вариант дельта-штамма АY.4.2.

Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает РИА Новости.

Специалист рассказал, что особенностью АY.4.2 являются две ключевые замены в гене S-белка, который очень редко таргетируется разработчиками из-за известной изменчивости последовательности гена. По этой причине они не влияют на эффективность тест-систем.

Хафизов добавил, что ученые регулярно проверяют тесты на способность определять новые варианты коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог рассказал о главной опасности дельта-штамма COVID-19.