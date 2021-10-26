Житель Пушкина, пообещавший взорвать компанию из-за долгов по зарплате, задержан

Житель Пушкина, пообещавший взорвать компанию из-за долгов по зарплате, задержан
Житель Пушкина задержан за лжеминирование. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Пушкине полиция задержала местного жителя, который «заминировал» компанию, задолжавшую ему зарплату.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне вечером неизвестный позвонил в УФСБ и сообщил, что логистическая компания в Пушкине не выплачивает ему зарплату. Работал он неофициально. Он заявил, что если он не получит деньги, то устроит взрыв на территории компании.

Полицейские осмотрели прилегающую территорию, но подозрительных предметов не нашли.

Вскоре удалось установить личность владельца номера, с которого поступил звонок. Оказалось, что это 54-летний житель Пушкина, проживающий на Красносельском шоссе. Его задержали неподалеку от дома.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что разбойники со скалкой и ножом напали на продуктовый магазин в Горелово.

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